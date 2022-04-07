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 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:47 07.04.2022

7 апреля 2014 года была принята Декларация о суверенитете ДНР.

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

Сегодня, в день провозглашения суверенитета Донецкой Народной Республики, крымчане собрались на митинг, чтобы выразить свою поддержку братскому народу ДНР и ЛНР.

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

В 2014 году жители Донбасса вслед за Крымом восстали против кровавого майданного режима. Нас всегда объединяло и объединяет обостренное чувство справедливости и истинный патриотизм. Напомню, что специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов, перешедших красную черту. Это сражение за Русский мир, и оно завершится нашей победой! Поддерживаем народ Донбасса, поддерживаем нашу армию и нашего Президента! Мы вместе, своих не бросаем, — отметил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

По его словам,  символично, что день провозглашения ДНР совпадает с великим православным праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы.

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

В этом году республика встречает свой день рождения в статусе официально признанного суверенного государства. Праздник отмечают и на освобожденных от нацистов территориях. Очень жаль, что до этого момента не дожил Александр Владимирович Захарченко, многие герои Донбасса. Но уверен, что они видят, как исполняется их мечта. Победа уже близко! А все, разрушенное войной, мы обязательно восстановим общими усилиями, — отметил Глава РК.

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

Спикер крымского парламента Владимир Константинов в своем выступлении подчеркнул:

Сегодня большой праздник в нашей братской Донецкой Народной Республике — восьмая годовщина провозглашения её независимости.  Крымчане всецело поддерживают сограждан, живущих в республиках Донбасса. Восемь лет назад Донецк и Луганск, как и Крым встали на путь Справедливости, не примерившись с неонацистским государственным переворотом, произошедшим в Киеве.

В поддержку нашего Президента, нашей армии и наших братьев в Донецкой и Луганской Народных Республиках тысячи крымчан собрались на торжественный митинг-концерт. Поздравляю жителей Народных Республик с началом нового, самостоятельного пути. С праздником, братья! Крым — Донбасс — Россия! Вместе навсегда!

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

 

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 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

 Крымчане поздравили жителей ДНР с Днем провозглашения республики

Фото: пресс-службы Главы РК и Госсовета РК.

 


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