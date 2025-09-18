Крымчане принимают участие в X Юбилейном Московском финансовом форуме

МФФ–2025 проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема Форума в этом году — «Финансовая система: вызовы и задачи». В рамках Форума запланировано проведение 17 деловых сессий.

В начале форума крымские делегаты посетили пленарную сессию с участием председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам Андрея Макарова.

В рамках сессии дискуссия шла о том, как укрепить финансовую систему, чтобы противостоять даже неожиданным угрозам, какие инструменты необходимо создать для энергичного развития финансовых рынков, как в обстановке внешних вызовов сохранить условия для устойчивого роста экономики», — прокомментировала Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что в своем выступлении Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в стране происходит структурная перестройка экономики, и нет никаких признаков экономической рецессии, а Антон Силуанов заявил, что задача бюджета на ближайшие 3 года – помочь смягчению денежно-кредитной политике.

Также делегаты от Крыма стали участниками сессии «Региональные финансы: новации и сохранение устойчивости».

Замглавы крымского правительства рассказала, что на сессии спикеры отметили, что в условиях постоянно трансформирующейся реальности сохраняется особое внимание повестке регионального развития, в том числе реализации проектов экономического и инфраструктурного развития регионов, а также принимаются меры по ограничению роста государственного долга регионов и повышению ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. В том числе обсуждались вопросы: каковы контуры развития субъектов Российской Федерации в текущих реалиях, как помочь регионам повысить доходную базу в условиях продолжающегося санкционного давления, как достичь баланса между развитием региональной экономики и оказанием нецелевой финансовой помощи, какие инструменты инфраструктурного развития регионов эффективнее и приоритетнее.

X Юбилейный форум – одна из основных площадок страны, где обсуждают главные темы российской экономики. Форум-2025 посвящен вызовам и задачам, стоящим перед российской финансовой системой. В этом году предметно обсуждаются актуальные вопросы укрепления финансовой системы, внедрения передовых технологий и развития цифровой экономики России, — подытожила Ирина Кивико.