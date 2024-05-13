Крымчане призывают бизнес юга России совместно торговать с Африкой

Заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов призывает бизнесменов юга России объединиться для развития сотрудничества с африканскими странами.

Бизнесу юга России совместно с Крымом будет легче консолидированно развивать деловые связи со странами Африки. Речь может идти о налаживании регулярных рейсов торговых и пассажирских судов в российские черноморские порты, в частности в порты Крыма, как наиболее близкие к Африке. Нам нужно объединиться, чтобы сотрудничество было выгодным и долгосрочным, — сказал ТАСС Мурадов.

Сотрудничество он видит в совместной закупке крупных партий товаров, к примеру, поставок какао, кофе, орехов для кондитеров.

Один-два контейнера кофе или какао везти в Крым просто не выгодно. Для этого надо, чтобы объединились предприятия, кондитерские фабрики юга России и закупали коллективно большие объемы для производства шоколада, конфет и другой кондитерской продукции. Для чего это нужно? Для того, что мы своему потребителю предоставим гораздо более дешевые и более качественные товары, — отмечает Мурадов.

Также может идти речь о строительстве причалов в африканских портах, техническом содействии в поиске полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, в чем есть опыт у Крыма.

Африканский форум

Вице-премьер не исключает, что для облегчения взаимных расчетов и поставок может быть задействована система клиринга, которая широко использовалась во внешней торговле СССР.

За долгие годы, к сожалению, потеряны навыки взаимной торговли. Нужна государственная поддержка внешней торговли, создание механизмов подобных клиринговым времен Советского Союза, то есть взаимных безналичных расчетов за поставленную продукцию. Этим надо заниматься коллективно. База, платформа для сотрудничества очень хорошая, — говорит Мурадов.

По его словам, эти и другие темы планируется обсудить на форуме российских и африканских бизнесменов в одной из стран Африки, идея проведения которого сейчас обсуждается. Предварить форум должны обмены визитами предпринимателей для налаживания контактов и изучения условий ведения бизнеса.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов на торжественном открытии III Международного молодежного форума «Россия — Африка: что дальше?» заявил, что Россия выстраивает долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Африкой, континент уверенно укрепляет свой международный авторитет.