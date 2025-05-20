Крымчане продолжают финансировать мошенников — 31 миллион рублей отдали за неделю

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 48 человек

Мужчина из Керчи в поисках дополнительного заработка нашел сайт в сети Интернете, который гарантировал высокий доход от инвестиций в криптовалюту. Около двух месяцев он исправно перечислял средства на указанные реквизиты, получая взамен поддельные уведомления о росте своего капитала. Однако, когда он попытался вывести свои средства, обнаружил, что денежные средства отсутствуют на счете. В результате керчанин понёс убытки в размере 5 миллионов рублей.

Жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в мессенджере Телеграм с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Действуя по отработанной схеме, мошенник сообщил девушке, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, так как от её имени зафиксировали денежные переводы, направленные на финансирование вооруженных сил соседнего государства. Когда девушка заявила, что ничего подобного не совершала, злоумышленник убедил потерпевшую в том, что произошла утечка ее персональных данных, которыми и воспользовались мошенники. Чтобы уберечь накопления, он предложил перевести деньги на «безопасный счет». Запутавшаяся крымчанка последовала указаниям, и отправила свыше 3,6 миллионов рублей на счета злоумышленников.

Жительница крымской столицы потеряла 2,9 миллиона рублей, понадеявшись на помощь незнакомца. В мессенджере Телеграм с ней связался неизвестный, который предложил услугу в обналичивании криптовалюты. Доверившись, женщина предоставила ему доступ к своему криптокошельку. Однако вместо обещанного обналичивания с электронного счета пропали все деньги.

Через ЗВОНКИ обмануты 33 гражданина

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Жители Крыма продолжают становиться жертвами мошенников, использующих одни и те же схемы обмана.

Житель Ялты сообщил в полицию, что в Телеграм ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил заявителю, что с его счетом проводят неправомерные действия и нужно срочно отправить сбережения на «безопасный» счет. Торопя и запугивая мужчину, «правоохранитель» убедил его перевести около 2,9 миллионов рублей на предоставленный счет. Позднее крымчанин понял, что поверил мошенникам.

Аналогичная ситуация произошла и с жительницей Симферополя. Девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Под предлогом защиты её денежных средств от злоумышленников он убедил девушку перевести все свои сбережения в размере 1 миллиона рублей на «безопасный счет».

11 звонков были осуществлены по схеме «ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП»

Злоумышленники звонят пожилым гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками, следователями, адвокатами или даже членами семьи. Они убеждают пенсионеров, что их близкие попали в страшную автомобильную аварию или стали ее виновниками, а для того чтобы им помочь, необходимо передать деньги доверенному лицу.

Таким образомжители полуострова, желая помочь своим близким и родным,передалимошенникам более 4 миллионов рублей.

77-летней жительнице Симферополя позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Звонивший сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей автомобильной аварии, в которой пострадали люди. Если она не хочет, чтобы ее родственница стала фигуранткой уголовного дела, надо передать крупную сумму наличных доверенному лицу. Обеспокоенная судьбой дочери, крымчанка последовала указаниям афериста и отдала 1,4 миллиона рублей прибывшему курьеру. Позже выяснилось, что никакого ДТП не было и с дочерью все в порядке.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким о существовании подобных мошеннических схем. Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишился 1 гражданин

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.



источник: пресс-служба МВД по Республике Крым (видео пресс-служба МВД по Республике Мордовия)