Крымчане продолжают отдавать деньги мошенникам. Миллионы рублей, между прочим

В период с 24 февраля по 2 марта на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 42 гражданина

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– лжеброкерство;

– инвестиции в акции компании.

ВНИМАНИЕ! ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ!

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

Через ЗВОНКИ обмануты 16 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

Житель Евпатории, обратившийся в полицию, также рассказал о звонке от «правоохранительных органов». Всё произошло неделю назад, когда уполномоченный сотрудник убедительным голосом сообщил, что сбережения мужчины находятся в опасности. Не желая терять нажитое, евпаториец последовал инструкциям «правоохранителя» и перевел 1 миллион 400 тысяч рублей на так называемый безопасный счет.

На такую же уловку попался житель Феодосии, однако в этом случае звонок поступил от работника банка. Мужчина перечислил более 290 тысяч рублей на безопасный счет мошенников.

13 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап)

В мессенджере Телеграм с жительницей Ялты связался мошенник, выдававший себя за сотрудника Центробанка. Он сообщил девушке, что ее паспортные данные были украдены, вследствие чего кто-то уже успел оформить на ее имя кредиты в несколько миллионов рублей. Для пущей убедительности аферист отправил гражданке в мессенджер сфабрикованные документы, подтверждающие банковскую операцию. После чего «специалист» убедил жертву, что лучший выход из ситуации – это взять встречный кредит и перевести его на другой счет. Запаниковав, крымчанка стала оформлять так называемые зеркальные кредиты, но в крымских банках клиентке отказали в займе крупной суммы денег. Тогда жительница Ялты, взяв такси, отправилась в Краснодар, где и оформила кредиты на недостающую сумму.

Таким образом девушка отдала мошенникам более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Жителю Бахчисарая в мессенджере Телеграм поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил мужчине, что он подозревается в связях с запрещенной на территории нашей страны организацией, а находящиеся на его счету деньги идут на финансирование незаконной деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо перечислить все сбережения на указанный им номер. Испугавшись, гражданин перевел неизвестным более 180 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПО СРЕДСТВАМ ВИДЕОСВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ

Как распознать мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ обмануты 22 гражданина

Мошенники обманули жительницу Ялты, взломав аккаунт её знакомой в Телеграм. Под видом приятельницы они попросили в долг 177 тысяч рублей. Женщина, не подозревая обмана, и не перезвонив подруге, чтобы лично убедиться в просьбе, перевела деньги на указанный счёт.

Жительница Керчи рассказала полицейским, что в мессенджере Ватсап ей написал неизвестный с предложением о дополнительном заработке – инвестиции в брокерскую платформу. Женщина согласилась и отправила в качестве стартового капитала 48 тысяч рублей. Однако, спустя время, заявленный доход на карту заявительницы так и не поступил. Керчанка неоднократно пробовала связаться с абонентом, но оказалась в «черном списке».

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

4 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В одной из социальных сетей житель Феодосии познакомился с девушкой, которая на первое свидание предложила сходить в театр. Для покупки билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Ничего не подозревая, молодой человек перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты – со счета кавалера списалось более 65 тысяч рублей. Позже выяснилось, что ссылка вела на фишинговый сайт, а девушка оказалась мошенником.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым