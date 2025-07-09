Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане продолжают помогать обустраивать новые позиции бойцов на фронт
Новости Республики
Крымчане продолжают помогать обустраивать новые позиции бойцов на фронт
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчане продолжают помогать обустраивать новые позиции бойцов на фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 09.07.2025

Только за последние полгода было отправлено порядка 15 партий строительной помощи, инструментов и материалов от крымчан в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Последняя партий сделать «фронтовой» ремонт бойцам на Запорожском направлении.

Собирать помощь помогают как просто неравнодушные крымчане, так и коллективы детского центра МДЦ «Артек», крымских предприятий и организаций.

В любое время года вопрос передвижения и обустройства позиций остается на повестке дня. И наличие возможностей для проведения этих работ — это то, что реально помогает бойцам. Спасибо крымчанам, все 3 года помощь продолжается и нашим подразделениям это очень помогает. Отдельные инструменты крымского производства все еще живы даже с прошлых лет, а тут есть возможность усилить новыми. Спасибо, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму крымского бойца с позывным «Скала».

При этом, в летний период продолжаются партии помощи с учетом летнего периода и обустройства емкостей для хранения воды.

Узнайте больше:  В первом полугодии 2025 года налоговые и неналоговые поступления в бюджет Крыма составили 55,8 млрд рублей

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x