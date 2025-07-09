Крымчане продолжают помогать обустраивать новые позиции бойцов на фронт

Только за последние полгода было отправлено порядка 15 партий строительной помощи, инструментов и материалов от крымчан в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Последняя партий сделать «фронтовой» ремонт бойцам на Запорожском направлении.

Собирать помощь помогают как просто неравнодушные крымчане, так и коллективы детского центра МДЦ «Артек», крымских предприятий и организаций.

В любое время года вопрос передвижения и обустройства позиций остается на повестке дня. И наличие возможностей для проведения этих работ — это то, что реально помогает бойцам. Спасибо крымчанам, все 3 года помощь продолжается и нашим подразделениям это очень помогает. Отдельные инструменты крымского производства все еще живы даже с прошлых лет, а тут есть возможность усилить новыми. Спасибо, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму крымского бойца с позывным «Скала».

При этом, в летний период продолжаются партии помощи с учетом летнего периода и обустройства емкостей для хранения воды.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

голоса Оцените материал

Просмотры: 7