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Крымчане продолжают помогать защищать на передовой авто от камикадзе-дронов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 25.04.2024

Крымские бойцы продолжают оборудовать автомобили для эвакуации раненных и выполнения боевых задач специальной защитой. Только за последнее время оборудовано еще 4 авто благодаря проекту «Народный фронт. Всё для победы!».

Крымские бойцы с передовой Херсонского направления прислали благодарность неравнодушным жителям полуострова.

Уже четвёртая машина за последнее время закрыта от дронов с вашей помощью. СПАСИБО КРЫМУ!, — делится крымский боец с позывным «Вепрь».

Защита «клетка» для автомобилей вручную устанавливается нашими ребятами. Народный фронт передал все необходимые для этого материалы. Каждая «клетка» — высокий шанс выжить после прямого прилета вражеского камикадзе.

Мы будем стараться защитить таким образом как можно больше автомобилей наших ребят. Камикадзе-дроны – это действительно одна из самых больших угроз в ходе боевых задач, спасибо нашим неравнодушным крымчанам, которые помогают спасать жизни героев, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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