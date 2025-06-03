Крымчане продолжают терять миллионы на схемах дистанционных мошенников

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

«безопасный» счет;

ваш родственник попал в ДТП;

покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 38 человек

Мошенники не только предлагают гражданам спрятать их сбережения на «безопасный счет» и пугают финансированием каких-то незаконных организаций, но и выманивают деньги под, казалось бы, совсем безобидным предлогом, например, изготовить торт.

Именно таким предложением решила воспользоваться 30-летняя жительница Керчи, которая нашла в Интернете группу с «кондитеркой». Воодушевившись фотографиями, она заказала праздничный торт и перевела написавшему ей в мессенджер «Вотсап» неизвестному кулинару 6 тысяч рублей. Праздник был без ожидаемого торта.

50-летний симферополец на сайте объявлений пытался совершить покупку породистых щенков: продавец даже скинул ему милое видео на «Вотсап». Однако с оплатой что-то пошло не так. «Владелец щенков» попросил будущего хозяина продемонстрировать экран телефона с целью руководства действиями покупателя, чтобы деньги точно поступили на счет. В результате с карты симферопольца списалось 79 тысяч рублей, а продавец перестал выходить на связь.

25-летняя девушка из Ялты перевела на неведомый счет более полумиллиона рублей, пытаясь заработать еще больше на криптовалютной бирже. Выгодное предложение о приумножении дохода на трейдинге ей предложил брокер в мессенджере «Телеграм». Две недели ялтинка вносила деньги на указанный в чате счет, продавая и покупая цифровые активы: в электронном рейтинге она даже видела свою прибыль, но когда решила вывести из игры вложенные деньги и полученный доход, то биржевой счет оказался заблокирован.

Через ЗВОНКИ обмануты 40 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Телефонные мошенники продолжают применять схему хищения денег у подростков и их родителей, связанную с якобы незаконными действиями со школьным электронным журналом.

В Симферополе злоумышленники позвонили маме старшеклассника и убедили ее «откупиться» от уголовной ответственности, которая якобы грозила ее сыну за взлом «Элжура», передачу кодов неизвестным и прочих незаконных действий с онлайн-сервисом. Женщина пошла к банкомату и перевела на предоставленный аферистами счет 250 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

7 звонков были осуществлены по схеме «ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП»

Несмотря на множество предупреждений о давно используемой мошенниками схемы «Ваш родственник попал в ДТП», граждане продолжают попадаться на ее крючок, почему-то веря, что деньгами можно решить вопрос с правоохранителями о непривлечении к уголовной ответственности. Это заблуждение и игра мошенников на чувствах близких, заставляет людей передавать немалые денежные суммы неизвестным курьерам или переводить средства на предоставляемые аферистами счета.

Для пожилой жительницы поселка Партенит поздним вечером мошенники разыграли телефонный спектакль с участием внучки, ставшей виновницей ДТП. Похожим голосом девушка просила передать деньги на лечение пострадавших в аварии и правоохранителям – «чтобы не посадили». В 12 ночи, никому не сообщив о «беде», бабушка передала курьеру рублями и иностранной валютой 503 тысячи рублей.

На похожую схему попалась и 80-летняя жительница южнобережного города Алупка. Звонила мошенница, представившись дочкой, и даже называла имя. Плача в трубку, «дочь» просила деньги на лечение беременной женщины, которая якобы по ее вине пострадала в аварии. Пенсионерка собрала все сбережения в рублях, долларах и евро, что составило свыше 300 тысяч рублей, и передала посланнику мошенников, который спустя несколько часов после звонка уже ожидал у калитки.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким о существовании мошеннических схем «Ваш родственник попал в ДТП». Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 4 человека

В полицию с заявлением по факту мошенничества обратился житель Евпатории. Он лишился немалой суммы денег, когда хотел организовать для друзей просмотр фильма на большом экране. Мужчина через группу в «Телеграм» пытался арендовать зал в кинотеатре, но попал на фишинговую ссылку, и деньги в размере 116 тысяч рублей ушли мошенникам.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым