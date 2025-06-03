Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане продолжают терять миллионы на схемах дистанционных мошенников
Новости Республики
Крымчане продолжают терять миллионы на схемах дистанционных мошенников
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Крымчане продолжают терять миллионы на схемах дистанционных мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 03.06.2025

В период с 26 мая по 1 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 82 гражданина, лишившись более 84 миллионов рублей.

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

  • звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;
  • «безопасный» счет;
  • ваш родственник попал в ДТП;
  • покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;
  • инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 38 человек

Мошенники не только предлагают гражданам спрятать их сбережения на «безопасный счет» и пугают финансированием каких-то незаконных организаций, но и выманивают деньги под, казалось бы, совсем безобидным предлогом, например, изготовить торт.

Именно таким предложением решила воспользоваться 30-летняя жительница Керчи, которая нашла в Интернете группу с «кондитеркой». Воодушевившись фотографиями, она заказала праздничный торт и перевела написавшему ей в мессенджер «Вотсап» неизвестному кулинару 6 тысяч рублей. Праздник был без ожидаемого торта.

50-летний симферополец на сайте объявлений пытался совершить покупку породистых щенков: продавец даже скинул ему милое видео на «Вотсап». Однако с оплатой что-то пошло не так. «Владелец щенков» попросил будущего хозяина продемонстрировать экран телефона с целью руководства действиями покупателя, чтобы деньги точно поступили на счет. В результате с карты симферопольца списалось 79 тысяч рублей, а продавец перестал выходить на связь.

25-летняя девушка из Ялты перевела на неведомый счет более полумиллиона рублей, пытаясь заработать еще больше на криптовалютной бирже. Выгодное предложение о приумножении дохода на трейдинге ей предложил брокер в мессенджере «Телеграм». Две недели ялтинка вносила деньги на указанный в чате счет, продавая и покупая цифровые активы: в электронном рейтинге она даже видела свою прибыль, но когда решила вывести из игры вложенные деньги и полученный доход, то биржевой счет оказался заблокирован.

Через ЗВОНКИ обмануты 40 граждан

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

Телефонные мошенники продолжают применять схему хищения денег у подростков и их родителей, связанную с якобы незаконными действиями со школьным электронным журналом.

В Симферополе злоумышленники позвонили маме старшеклассника и убедили ее «откупиться» от уголовной ответственности, которая якобы грозила ее сыну за взлом «Элжура», передачу кодов неизвестным и прочих незаконных действий с онлайн-сервисом. Женщина пошла к банкомату и перевела на предоставленный аферистами счет 250 тысяч рублей.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВНЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

звонков были осуществлены по схеме «ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП»

Несмотря на множество предупреждений о давно используемой мошенниками схемы «Ваш родственник попал в ДТП», граждане продолжают попадаться на ее крючок, почему-то веря, что деньгами можно решить вопрос с правоохранителями о непривлечении к уголовной ответственности. Это заблуждение и игра мошенников на чувствах близких, заставляет людей передавать немалые денежные суммы неизвестным курьерам или переводить средства на предоставляемые аферистами счета.

Узнайте больше:  Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в июне

Для пожилой жительницы поселка Партенит поздним вечером мошенники разыграли телефонный спектакль с участием внучки, ставшей виновницей ДТП. Похожим голосом девушка просила передать деньги на лечение пострадавших в аварии и правоохранителям – «чтобы не посадили». В 12 ночи, никому не сообщив о «беде», бабушка передала курьеру рублями и иностранной валютой 503 тысячи рублей.

На похожую схему попалась и 80-летняя жительница южнобережного города Алупка. Звонила мошенница, представившись дочкой, и даже называла имя. Плача в трубку, «дочь» просила деньги на лечение беременной женщины, которая якобы по ее вине пострадала в аварии. Пенсионерка собрала все сбережения в рублях, долларах и евро, что составило свыше 300 тысяч рублей, и передала посланнику мошенников, который спустя несколько часов после звонка уже ожидал у калитки.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким о существовании мошеннических схем «Ваш родственник попал в ДТП». Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ своих накоплений лишились 4 человека

В полицию с заявлением по факту мошенничества обратился житель Евпатории. Он лишился немалой суммы денег, когда хотел организовать для друзей просмотр фильма на большом экране. Мужчина через группу в «Телеграм» пытался арендовать зал в кинотеатре, но попал на фишинговую ссылку, и деньги в размере 116 тысяч рублей ушли мошенникам.

Как распознать телефонного мошенника?

 отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.