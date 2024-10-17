Крымчане против налога на бездетность

85% крымчан против введения налога на бездетность. В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 85% крымчан не поддерживают введения налога: 59% — однозначно против, 26% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (90% против 80%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».

Крымчане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (75% против 57% среди респондентов в возрасте от 45 лет): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (69% против 59% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».

Подавляющее большинство бездетных крымчан не поддержали введение налога (95% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 97% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).

Время проведения: 14—16 октября 2024 года

Просмотры: 4