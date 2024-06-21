Крымчане прямо в боевых условиях помогают бойцам восстанавливать технику

Жители Крыма вместе с керченским металлургическим заводом передали дизельный генератор для крымских бойцов на Запорожском направлении в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Такая срочная помощь бойцам необходима для выполнения особых задач по восстановлению техники в боевых условиях.

Боевую технику в зоне СВО часто приходится ремонтировать прямо на месте, поскольку далеко не всегда есть возможность дотащить её до мастерской. Для этого крымчане выезжают со всем необходимым мобильными группами. Генератор в этом незаменим, поскольку всегда нужно электричество для сварочных, слесарных, механических работ.

Мы только передали партию строительной помощи для обустройства новых позиций, когда бойцы попросили нас помочь с генератором. Теперь и позиции ребят и их выездные группы обеспечены самым необходимым, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Вместе со специальным видеоприветом от крымчан Народный фронт передал его прямо в руки бойцам из Крыма. Ребята выдвинулись на спасение наших железных коней и попросили передать послание родной республике:

Большой фронтовой привет с передовой Крыму и родной Феодосии! Хороших выходных, а мы вас обязательно защитим!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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