Крымчане работают над созданием фонда Крымской весны

По информации Олега Лобова, архивисты успешно справляются с задачами по учету, комплектованию, хранению и использованию документального наследия, а это почти 2,5 млн дел. Системно укрепляется материально-техническая база двух государственных архивов и 25 муниципальных архивных учреждений, проводится оцифровка, реставрация и рассекречивание архивных документов. За 9 месяцев текущего года исполнено свыше 95 тысяч обращений граждан. Проведено более 150 документальных выставок, среди которых «Крым в истории России» и «К 80-летию Победы. Наша сила – в исторической правде!», реализуется долгосрочный проект «Их именами названы улицы». В целом выставочные мероприятия посетили около 20 тысяч жителей и гостей Крыма.

В этом году Государственный архив Республики Крым приступил к ответственной работе по приему массива архивных документов в том числе от органов государственной власти.

В мероприятии также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым