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чане рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию
фото: pikist.com

Крымчане рассказали, чем хотели бы заняться после выхода на пенсию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 17.03.2024

Путешествия, работа и дача — чему хотят посвятить себя горожане после выхода на пенсию. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.

30% крымчан мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 4% будут помогать воспитывать внуков, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).

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Время проведения: 19 февраля — 14 марта 2024 года

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