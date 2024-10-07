Крымчане рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак

В опросе сервиса SuperJob крымчане рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак. В опросе участвовали представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя.

68% крымчан в свои рабочие дни завтракают дома, 17% — на рабочем месте. Лишь 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи заведения общественного питания. 9% обычно пропускают завтрак в рабочие дни.

Мужчины предпочитают завтракать дома (72%). Женщины чаще завтракают на работе (19%) либо пропускают утренний прием пищи (15%). Но больше всего тех, кто вообще не завтракает в рабочие дни, — среди опрошенных до 34 лет (21%).

Что на завтрак? По утрам рабочих будней 3 из 10 человек (30%) выбирают кашу. 29% опрошенных едят яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 15% утром доедают то, что есть в холодильнике. 11% ограничиваются чашкой кофе, 9% — чашкой чай. Творог на завтрак предпочитают 8% опрошенных, йогурт — 5%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике. Женщины чаще предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, чай — мужчины.

Время проведения: 16 сентября — 4 октября 2024 года

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