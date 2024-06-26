Крымчане рассказали, где оставляют чаевые чаще всего

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 70% опрошенных (34% горожан так поступает всегда, а еще 36% — иногда). 6 из 10 дают чаевые таксистам. 43% — курьерам. 30% — парикмахерам. Каждый третий — автозаправщикам и персоналу гостиниц. Самые щедрые чаевые крымчане оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей. Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов составляет 300 рублей. Сверх чека в парикмахерских горожане оставляют в среднем 240 рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Средние чаевые таксистам составляют сегодня 120 рублей, а автозаправщикам и автомойщикам — около 100 рублей.

Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, а больше всего — в отелях.

Время проведения: 26 мая — 21 июня 2024 года

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