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Крымчане рассказали, как борются с волнением перед собеседованием
фото: pikist.com

Крымчане рассказали, как борются с волнением перед собеседованием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 01.11.2024

Методы самовнушения и дыхательные упражнения для борьбы с волнением перед интервью с работодателем чаще используют женщины, алкоголь — мужчины. В открытом опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Крыма.

Только 1 из 4 жителей Крыма не испытывает волнения перед интервью с работодателем. Судя по результатам опроса, к наиболее популярным методам борьбы со стрессом относятся практики самовнушения (их применяет каждый десятый соискатель), упражнения на дыхание (7%) и успокоительные таблетки (6%). 5% справиться с волнением помогает уверенность в себе. Еще 4% — тщательная подготовка к собеседованию. 4% стараются отстраниться от грядущего интервью, не вспоминать о нем, думать о приятном. 3% борются с волнением с помощью занятий спортом и прогулок. Еще 2% балуют себя вкусным кофе или чаем. Также 2% признались, что им помогает только алкоголь. Среди других менее популярных способов борьбы со стрессом — сладкое, музыкальная релаксация, сон, обливания холодной водой.

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У женщин по сравнению с мужчинами более популярны аутотренинги (13%), дыхательные упражнения (7%) и прием успокоительных средств (6%). 4 из 100 мужчин признались, что накануне собеседования могут позволить себе горячительные напитки, для женщин прием спиртного перед интервью не характерен.

26% жителей Крыма не предпринимают никаких мер для борьбы со стрессом: «Иду на страх и риск»; «Позволяю себе волноваться, состояние со временем проходит самостоятельно»; «Там тоже люди. И они тоже ошибаются».

Время проведения: 19—30 октября 2024 года

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