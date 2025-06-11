Крымчане рассказали, какие предпочитают шашлыки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Самый популярный шашлык в Крыму — свиной, его выбирают 42% жителей Крыма: «Лучший шашлык из свинины — шейная часть». На втором месте — курица, её предпочитает каждый пятый (19%). Баранина занимает третью позицию (13%): «Самый вкусный шашлык — из молодого барашка». Реже выбирают для шашлыка говядину (11%) и индейку (3%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 6% опрошенных.

Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у жительниц Крыма на первом месте — свинина). Особенно же популярна свинина у жителей Крыма старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (16%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (29%).

Время проведения: 12-21 мая 2025 года

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