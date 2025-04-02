Крымчане рассказали, какие сериалы предпочитают смотреть

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории нашей страны. По мнению активистов, турецкие сериалы создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчин, что, в свою очередь, приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам. Однако, судя по результатам опроса SuperJob, ветераны переоценивают степень влияния турецких сериалов на запросы россиянок: наши соотечественницы предпочитают продукцию отечественного кинопрома.

4 из 10 жителей Крыма любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 6%. 3% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские. Среди прочих предпочтений респонденты называли китайские, испанские, канадские и скандинавские сериалы. Каждый пятый опрошенный (19%) не смотрит сериалы вовсе.

Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф. Женщины же чаще смотрят турецкие и южнокорейские многосерийники.

Чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение российским сериалам: среди молодежи до 35 лет их смотрят 37%, а среди граждан старше 45 лет — уже 48%. С кинопродукцией других стран все наоборот: молодежь выбирает ее чаще, чем те, кто старше.

Время проведения: 26—31 марта 2025 года

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