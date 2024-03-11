Крымчане рассказали, какой день недели считают самым продуктивным для работы

Лучшее время года для работы на удаленке — зима, самый продуктивный день недели — понедельник. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

17% крымчан назвали зиму самым продуктивным временем года. У 15% респондентов пик продуктивности приходится на весну, у 10% — на лето. Осенью работают в полную силу 7% горожан. Зимний период — лучшее время для работы удаленных сотрудников (20%). Персонал на гибридном графике чаще утверждает, что пик продуктивности приходится на весну (16%). В течение недели горожане лучше всего работают по средам — 21% опрошенных назвали этот день самым продуктивным. По 17% респондентов назвали понедельник и вторник самыми плодотворными рабочими днями. На четверг пик продуктивности приходится у 8% респондентов, на пятницу — еще у 6%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Работающие на территории работодателя и персонал на гибридном графике уверены, что лучше всего трудятся по средам (23 и 27% соответственно). Удаленщики лучшим рабочим днем недели назвали понедельник (20%).

Время проведения: 21—29 февраля 2024 года