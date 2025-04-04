Крымчане рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство жителей Крыма (62%) считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом. 5% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 14% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины). О том, что семейным бюджетом должен единолично распоряжаться муж, говорят 3% мужчин, жену назначили главной по расходам 10% женщин.

Как обстоят дела в парах? Среди состоящих в браке 60% практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 15% — раздельный, а 10% тратят общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 5%.

Кто же из супругов должен зарабатывать больше? 51% мужчин и 61% женщин считают, что выше доход должен может быть у того, кто успешнее в этом, тем не менее, 43% мужчин и 42% женщин по-прежнему видят основным добытчиком мужчину.

В реальности в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 53% мужчин и 54% женщин. О том, что зарабатывают примерно поровну — 22% мужчин и 30% женщин, а о том, что доход выше у жены, — 11 и 12% соответственно.

Мужчины обеспечивают бо́льшую долю семейного бюджета: 70% из них определили свой вклад на 51% и более. Среди женщин таких — 30%: «Зарабатывать больше жены не всегда означает больше вкладываться в семейный бюджет», — комментируют жительницы Крыма.

Время проведения: 26 марта — 2 апреля 2025 года

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