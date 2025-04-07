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Крымчане рассказали, кому готовы дать деньги в долг
фото: pxhere.com

Крымчане рассказали, кому готовы дать деньги в долг

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 07.04.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие работающие экономически активных горожане из Крыма.

Когда нужно занять денег, каждый четвертый (25%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. 8% чаще всего занимают средства у родственников, 6% — у друзей, 1% — у коллег, еще 1% берет кредит или ссуду на работе. 53% опрошенных не берут деньги взаймы.

Кому жители Крыма готовы дать денег в долг? Чаще всего одалживают средства родственникам (21%) и друзьям (16%). 9% опрошенных дают в долг коллегам. 48% никому не дают взаймы.

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Родственнику готовы занять в среднем 18 100 рублей, другу — 13 600 рублей, а коллеге — 7 300 рублей.

Время проведения: 12 марта — 2 апреля 2025 года

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