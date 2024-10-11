Крымчане рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов рублей

Каждый седьмой выделил бы из выигрыша средства на благотворительность. В открытом опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 54% крымчан в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль. 19% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 16% отправились бы в путешествие. 16% помогли бы родителям. 13% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 5% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 6% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 5% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, каждая пятая потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая — на помощь близким или благотворительность.

30% крымчан иногда приобретают лотерейные билеты, чаще это мужчины (31% против 29% среди женщин). Чем старше крымчане, тем больше среди них тех, кто время от времени покупает лотерейные билеты (22% среди опрошенных до 34 лет и 37% среди респондентов старше 45 лет).

Время проведения: 19 сентября — 6 октября 2024 года

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