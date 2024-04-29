Крымчане рассказали, на каких площадках следят за любимыми блоггерами

Среди площадок, где подписаны на блогеров, мужчины чаще всего называли ЮТуб, женщины — Телеграм. В опросе сервиса SuperJob участвовали представители экономически активного населения из Крыма.

Каждый четвертый крымчанин утвердительно ответил на наш вопрос о том, есть ли у него подписки на блогеров (25%). В качестве места встречи с авторами любимых каналов чаще всего подписчики называли YouTube (53%), Telegram (50%), VK (37%), Instagram (26%) и Дзен (18%). Топ-3 любимых тематик: новости (38%), путешествия (21%), рецепты, спорт и обучение (по 20%).

О том, что у них есть подписки на блоги, рассказали 28% женщин и 22% мужчин. Из блогерских площадок женщины чаще всего называли Телеграм, мужчины — Ютуб. Среди других площадок у женщин больше популярны ВК, Инстаграм и ТикТок, у мужчин — Рутуб, Дзен и Фейсбук. В топ-3 любимых тем блогов у женщин — рецепты, путешествия и красота. У мужчин — новости, история и наука. Женщины реже интересуются техноблогами, а также блогами на темы авто, науки, компьютерных игр, IT, охоты и рыбалки. В свою очередь, мужчины мало интересуются темами красоты, моды, здоровья и психологии, искусством, литературой, животными и благотворительностью.

Среди горожан до 34 лет о наличии подписок на блогеров рассказал каждый второй, среди тех, кому от 45 лет, — каждый пятый (22%). В ответах опрошенных до 34 лет лидирует Ютуб, у респондентов старше 45 — Телеграм. Молодежь крайне редко упоминала про подписки на блогеров в ОК и Фейсбуке, респонденты от 45 лет — в ТикТоке и Инсте. Самая популярная тема блогов у тех, кто моложе, — юмор, у тех, кто старше, — новости. Молодежь не интересует садоводство, старшее поколение — компьютерные игры и мода.

Жители города с зарплатой от 100 тысяч рублей говорили о том, что подписаны на блогеров, реже тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей (20 и 35% соответственно). Респонденты с зарплатой от 100 тысяч, у которых есть подписки, крайне редко называли такие площадки как Одноклассники и ТикТок. Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще всего интересуются обзорами сериалов, граждане с доходом от 100 тысяч — новостными блогами. Такие темы как юмор, лайф-коучинг, красота и фотография более популярны у респондентов с доходом ниже среднего. Блоги про бизнес, историю, науку, финансы, авто и IT значительно чаще называли те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.

Время проведения: 27 марта — 8 апреля 2024 года