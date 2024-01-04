Крымчане рассказали о самых удачных покупках 2023 года

Лучшие покупки горожан в 2023 году — девайсы, наряды и техника для дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил рассказать о самых удачных приобретениях. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой крымчанин назвал электронный девайс (13%). По 7% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь. Еще 7% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. 6% горожан считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 4% респондентов. 3% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни. Среди других удачных покупок называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты. 20% граждан считают, что в 2023 году их шоппинг не задался, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще радуются приобретению гаджетов и автомобилей, женщины — покупке одежды, обуви, бытовой техники и мебели.

Время проведения: 11—18 декабря 2023 года