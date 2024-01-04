Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане рассказали о самых удачных покупках 2023 года
актуально в республике
чане рассказали о самых удачных покупках 2023 года
фото: pikist.com

Крымчане рассказали о самых удачных покупках 2023 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 04.01.2024

Лучшие покупки горожан в 2023 году — девайсы, наряды и техника для дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил рассказать о самых удачных приобретениях. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой крымчанин назвал электронный девайс (13%). По 7% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь. Еще 7% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. 6% горожан считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 4% респондентов. 3% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни. Среди других удачных покупок называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты. 20% граждан считают, что в 2023 году их шоппинг не задался, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще радуются приобретению гаджетов и автомобилей, женщины — покупке одежды, обуви, бытовой техники и мебели.

Узнайте больше:  В Севастополе и Керчи простились с героями СВО

Время проведения: 11—18 декабря 2023 года

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.