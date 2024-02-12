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чане рассказали о самых важных факторах при выборе работодателя
фото: pikist.com

Крымчане рассказали о самых важных факторах при выборе работодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 12.02.2024

В топ-3 наиболее важных фактора при выборе работы — высокий заработок, адекватное руководство и устойчивость компании. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.

Самый важный фактор при выборе работодателя — высокая заработная плата (69% опрошенных). На втором месте — адекватность непосредственного руководства (35%). На третьем — стабильность работы компании (32%). Удобство расположения места работы важно 23% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 20% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста. Каждый шестой сосредоточен на возможностях профессионального развития (17%). Для 12% респондентов важны гарантии соблюдения work-life balance. По 10% горожан в числе наиболее значимых для них факторов выбора работы назвали эффективную систему управление и интересные задачи. Для 8% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщинам чаще важны такие факторы как адекватность начальства, удобство расположения и комфортная психологическая среда.

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Жители Крыма до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста. Тем, кто старше, важнее стабильность компании, удобство ее расположения и хорошие отношения в коллективе.

Респонденты с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц чаще оценивают новую работу по таким параметрам как стабильность, адекватность руководства, удобство расположения и психологический комфорт. Среди горожан с зарплатой более 100 тысяч рублей больше всего тех, кого прежде всего интересует уровень дохода на новом месте работы (77%).

Время проведения: 22 января — 8 февраля 2024 года

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