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чане рассказали о самых желанных подарках на Новый год
фото: pikist.com

Крымчане рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 21.12.2023

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, о каких подарках на Новый год мечтают горожане. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Самый желанный подарок на Новый год — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (17%). О путешествии мечтают 15% опрошенных. 10% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. 6% горожан мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2%. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.

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Крымчане старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (21 и 11% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы респонденты до 34 лет (14 и 9% соответственно).

Время проведения: 15—19 декабря 2023 года

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