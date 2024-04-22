Крымчане рассказали о страхах, связанных с работой

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие представители экономически активного населения из Крыма.

2 из 3 опрошенных утверждают, что у них нет никаких страхов, связанных с работой. 11% крымчан боятся увольнения. Каждый двадцатый — не справиться с работой. По 4% респондентов боятся снижения заработка и потери востребованности на рынке труда. По 3% опрошенных опасаются невыплаты зарплаты, потери здоровья на работе, нестабильности и гнева руководства, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность. В целом же женщины чаще утверждали, что у них нет страхов, связанных с работой: 76% против 57% среди мужчин.

Время проведения: 2-16 апреля 2024 года