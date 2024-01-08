Крымчане рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году 

В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Только 29% крымчан в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 15%. 9% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 8% — ремонт. 6% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. 3% горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом. Опрометчивым решением для 2% респондентов было оформление кредита. 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 1% чистой воды безрассудством оказался переезд. Среди других безрассудных поступков в 2023 году горожане называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и проч., — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 36% против 23% соответственно.

Время проведения: 18—20 декабря 2023 года