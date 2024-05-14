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чане рассказали об основных источниках стресса на работе
фото: pikist.com

Крымчане рассказали об основных источниках стресса на работе

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 9:34 14.05.2024

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

Топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе: отношение руководства (13% опрошенных), непрофессионализм команды (12%) и высокая нагрузка (10%). По 9% крымчан нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и проч.). У 8% стресс вызывает маленькая зарплата. У 5% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 9% от общего числа опрошенных, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.

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Время проведения: 22 апреля — 7 мая 2024 года

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