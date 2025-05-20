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Крымчане рассказали, с кем сложнее всего найти общий язык на работе
фото: pikist.com

Крымчане рассказали, с кем сложнее всего найти общий язык на работе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 20.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Наибольшие сложности у жителей Крыма вызывает общение по рабочим вопросам с бухгалтерами (10%). На втором месте по степени «вредности» — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (7%), на третьем — IT-специалисты (5%). Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности (4%). По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных. Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.

При этом каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 8% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в общении с бухгалтерами: 10% против 9% соответственно. В то время как мужчины чаще женщин испытывают трудности при взаимодействии с рабочими (4% против 1%). При этом 38% представительниц прекрасного пола (против 29% среди мужчин) заявили об отсутствии каких-либо коммуникационных барьеров с коллегами других профессий.

Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 года

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