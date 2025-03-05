Крымчане рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 8 Марта

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В этом году 61% мужчин и 57% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (35%), женщины — мамам (36%). По 2% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то — подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4000 рублей на подарки и 2200 рублей на цветы. Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 5000 рублей на подарки и 3100 рублей на букеты.

Время проведения: 25 февраля — 3 марта 2025 года

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