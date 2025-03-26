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Крымчане рассказали, в пределах скольких поколений знают историю своей семьи
источник фото: pxhere.com

Крымчане рассказали, в пределах скольких поколений знают историю своей семьи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:10 26.03.2025

4 из 10 жителей Крыма могут рассказать о трех поколениях своей семьи. И лишь 3% опрошенных обладают информацией о пятом колене и дальше. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Крыма, которые выросли вместе с биологическими родителями.

Как хорошо жители Крыма знакомы с историей своей семьи? Согласно результатам опроса, 39% респондентов знают 3 предыдущих поколения: родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. 29% рассказали, что знакомы только с двумя предыдущими поколениями, а 4% знают лишь родителей. 13% рассказали, что знают семейное древо до четвертого поколения включительно. 2% изучили 5 предшествующих поколений, 1 из 100 — 6 и более поколений.

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Среди мужчин чуть больше, чем среди женщин, осведомленных о своих предках в четвертом, пятом и шестом поколениях.

Интересно, что историю своей семьи от 6 колена и дальше немного чаще знают жители Крыма до 35 лет: «Заказывал генеалогическую экспертизу. Очень интересно!»

Время проведения: 27 февраля — 14 марта 2025 года

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