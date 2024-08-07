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чане считают подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года
фото: pikist.com

Крымчане считают подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:45 07.08.2024

Самым подходящим периодом для начала трудовой деятельности экономически активные крымчане  чаще считают возраст от 18 до 21 года. Те, кто имеет детей, полагают, что лучше начинать раньше: в 14—17 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных граждан.

4 из 10 крымчан (43%) начали свою трудовую деятельность в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий (31%) приступил к работе в 14—17 лет. 17% опрошенных начали карьеру в 22 года, а 7% респондентов пошли работать в 10—13 лет. И лишь 1% горожан имел трудовой опыт до 9 лет (в наше время, в основном, в качестве актера или модели, в советское — не только в творческих профессиях, но и, например, в сельском хозяйстве). Мужчины чаще женщин подрабатывали уже в старшем подростковом возрасте (14—17 лет). Женщины же чаще начинали трудовую деятельность в 18—21 год, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Если говорить о начале трудовой деятельности детей, то картина получается аналогичной: чаще всего горожане называли подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года (45%), на втором месте — от 14 до 17 лет (36%).

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В то же время те, у кого нет детей, называли оптимальным более поздний период выхода на рынок труда (40% — в 18—21 год, 17% — после 22 лет). А каждый второй родитель (49%) считает, что ребенку можно начинать подрабатывать уже в 14—17 лет.

Время проведения: 4—6 августа 2024 года

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