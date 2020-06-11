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Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Крымчане смогут ездить в Севастополь без пропусков. Приезжим из других субъектов РФ так не повезёт

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 11.06.2020

С 15 июня выезд из Севастополя будет свободным, не надо будет предъявлять никаких пропусков. Въезд в город для жителей Севастополя и Крыма также будет без ограничений. Такое решение принято на заседании оперативного штаба.

Контролировать продолжим въезд, но для жителей Севастополя и республики Крым достаточно предъявить любой документ, подтверждающий проживание здесь. Если нет регистрации и никаких документов, то достаточно будет либо рабочего удостоверения, либо пропуска, которые выдавались для работы в период самоизоляции, — цитирует РИА Новости Крым врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

При этом порядок въезда для граждан из других субъектов РФ сохраняется. Необходим пропуск в виде QR-кода и справка об отсутствии COVID-19.

Крымчане смогут ездить в Севастополь без пропусков. Приезжим из других субъектов РФ так не повезёт

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