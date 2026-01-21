Крымчане смогут наблюдать парад планет

В 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера – слева и Марс – справа.

Да, парад планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. В крайнем случае, можно взять обычный бинокль. Но это только в том случае, если небо будет безоблачным, — сказал астроном.

По словам Вольвача, чтобы увидеть космическое явление, нужно будет смотреть в юго-восточном направлении. При этом парад планет можно наблюдать не только в кульминационный период, а и за некоторое время до выстраивания небесных тел.

Ранее жители Крыма наблюдали полярное сияние. Редкое для юга явление спровоцировала коллаборация огромной корональной дыры на Солнце с геомагнитной активностью.

