Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане смогут наблюдать парад планет
Новости Республики
Крымчане смогут наблюдать парад планет
иллюстрация: © Fotolia/ sdecoret

Крымчане смогут наблюдать парад планет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 21.01.2026

В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.

В 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера – слева и Марс – справа.

Да, парад планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. В крайнем случае, можно взять обычный бинокль. Но это только в том случае, если небо будет безоблачным, — сказал астроном.

По словам Вольвача, чтобы увидеть космическое явление, нужно будет смотреть в юго-восточном направлении. При этом парад планет можно наблюдать не только в кульминационный период, а и за некоторое время до выстраивания небесных тел.

Узнайте больше:  На Земле бушует мощная магнитная буря

Ранее жители Крыма наблюдали полярное сияние. Редкое для юга явление спровоцировала коллаборация огромной корональной дыры на Солнце с геомагнитной активностью.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.