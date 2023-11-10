Крымчане смягчили контроль над финансами, но нарастили объем сбережений

Каждый второй крымчанин оценивает свой уровень финансовой грамотности как средний, высоким считает его каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. В вопросе учета доходов и расходов горожане придерживаются нестрогого подхода, стараются планировать краткосрочные траты и иметь сбережения в размере 1—2 окладов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

2 из 3 крымчан ведут личный финансовый учет: каждый второй примерно подсчитывает свои доходы и расходы, 15% — скрупулезно. Причем строгий учет доходов и расходов чаще всего ведут горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (26%). Каждый третий не следит за своими доходами и тратами (35%). 74% респондентов планируют свои доходы и расходы: 36% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% — на полгода—год, 17% планируют траты на более длительный период. На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (20%), на полгода—год — женщины (25%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (27%). 26% не планируют свои доходы и расходы, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений горожан в среднем хватит чуть больше чем на 4 месяца. 12% опрошенных хватит накоплений лишь на месяц. Жить на отложенные средства 1—2 месяца смогут 23% опрошенных, 3—6 месяцев — 12%. Благодаря финансовой подушке 7% смогут жить без доходов полгода—год, 6% — более года. 4 из 10 респондентов не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности жители Крыма чаще всего оценивают как средний (48%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 25% горожан, низкую — 13%. В высоком уровне своей финансовой грамотности мужчины уверены больше женщин (27 и 22% соответственно). Но чаще всего так отвечали респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (27%).

Время проведения: 2—9 ноября 2023 года