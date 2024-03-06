Крымчане в Кубке и первенстве России по велоспорту на треке завоевали шесть медалей

- Софья Сороколатова (на фото – вторая справа) в компании с девушками из Иркутска (Сабрина Алексеенко, Виктория Шишкина и Анна Радуненко) стала победителем первенства страны среди юниорок 17-18 лет в командной гонке преследования на 3 км.
- В этом же виде программы, но среди юниоров 19-22 лет, первенствовали Иван Залипятский и Александр Тишкин (их партнерами по команде были ребята из Омской области – Егор Лучников, Артем Шестаков и Владислав Ляшко.
- В активе Софьи Сороколатовой также «серебро» в парной гонке преследования на 3 км среди юниорок 17-18 лет (с Анной Радуненко).
- В рамках Кубка России Никита Киржайкин в содружестве с Антоном Поповым выиграл парную гонку преследования на 4 км. Павел Ничипуренко с Виталием Терешонком из Омской области – обладатели серебряных наград.
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