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чане в Кубке и первенстве России по велоспорту на треке завоевали шесть медалей
фото: страница Владимира Рождественского ВКонтакте

Крымчане в Кубке и первенстве России по велоспорту на треке завоевали шесть медалей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:48 06.03.2024

На проходящих 1-6 марта в Омске чемпионате, Кубке и первенстве России по велоспорту на треке, сообщает «Крымский спорт», медали завоевали крымчане:
  • Софья Сороколатова (на фото – вторая справа) в компании с девушками из Иркутска (Сабрина Алексеенко, Виктория Шишкина и Анна Радуненко) стала победителем первенства страны среди юниорок 17-18 лет в командной гонке преследования на 3 км.
  • В этом же виде программы, но среди юниоров 19-22 лет, первенствовали Иван Залипятский и Александр Тишкин (их партнерами по команде были ребята из Омской области – Егор Лучников, Артем Шестаков и Владислав Ляшко.
  • В активе Софьи Сороколатовой также «серебро» в парной гонке преследования на 3 км среди юниорок 17-18 лет (с Анной Радуненко).
  • В рамках Кубка России Никита Киржайкин в содружестве с Антоном Поповым выиграл парную гонку преследования на 4 км. Павел Ничипуренко с Виталием Терешонком из Омской области – обладатели серебряных наград.
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