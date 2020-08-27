Крымчане — в лидерах Кубка мэра Москвы по городошному спорту

Мужская сборная Крыма по городошному спорту завоевала «серебро» на прошедшем в Москве Кубке мэра российской столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГБУ РК «Спортивной школы № 6», обладателем почетного трофея стала команда Санкт-Петербурга, третье место заняли спортсмены из Волгоградской области. В соревнованиях женщин крымчанки – четвертые. Анастасия Бычкова из Ялты (воспитанница прославленного крымского городошника Александра Бабича) выполнила норматив кандидата в мастера спорта России. Победили в турнире москвички, второе место у сборной Санкт-Петербурга, третье – у девушек из Нижнего Новгорода, — отмечает «Крымский спорт» .