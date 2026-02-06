Крымчане в прошлом году потратили на покупку недвижимости более 22,1 млрд рублей

Жители Республики Крым и города Севастополя в 2025 году приобрели частную и коммерческую недвижимость при финансовой поддержке «Сбера» на сумму более 22,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.
По данным экспертов «Сбера», в 2025 году крымчане и севастопольцы приобрели частную и коммерческую недвижимость при поддержке «Сбера» на сумму более 22,1 млрд [рублей], что на 30% больше, чем в 2024 году. Чаще всего в 2025 году жители полуострова приобретали квартиры в новостройках, на этот вид кредитования пришлось 13,3 млрд рублей — 60% от общего объема выдач, — говорится в сообщении.
Порядка 6 млрд рублей (27% от общей суммы) крымчане потратили на покупку загородной недвижимости, в том числе по программам государственной поддержки (из которых 2,6 млрд было выдано на индивидуальное жилищное строительство). Еще около 1,8 млрд рублей (8% от объема ипотечных выдач) пришлось на покупку вторичной недвижимости. Крымчане также пользовались услугами банка для приобретения строящихся или готовых гаражей/машиномест и коммерческого помещения.
Управляющий отделением Сбербанка в Республике Крым и Севастополе Андрей Подсвиров отметил, что за последние годы изменилась структура предпочтений:
Теперь жители полуострова стали чаще выбирать строящееся жилье, предпочитая жить в современных жилых комплексах с удобной планировкой и инфраструктурой. В том числе рынок недвижимости растет и за счет реализуемых в стране программ государственной поддержки, которые дают больше возможностей для приобретения жилья.
По данным «Сбера», в 2024 году крымчане чаще всего брали жилищный кредит на загородную недвижимость — 53%, на втором месте — приобретение жилья в новостройках — 34%. Приобретали готовое жилье 10% заемщиков.
Также эксперты банка отметили рост интереса к кредитованию или рефинансированию кредита под залог недвижимости — в 2025 году было проведено более 530 сделок на общую сумму более 950 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2024 году как по количеству, так и по сумме, — добавили в «Сбере».
источник: ТАСС
