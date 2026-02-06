Крымчане в прошлом году потратили на покупку недвижимости более 22,1 млрд рублей

Жители Республики Крым и города Севастополя в 2025 году приобрели частную и коммерческую недвижимость при финансовой поддержке «Сбера» на сумму более 22,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

По данным экспертов «Сбера», в 2025 году крымчане и севастопольцы приобрели частную и коммерческую недвижимость при поддержке «Сбера» на сумму более 22,1 млрд [рублей], что на 30% больше, чем в 2024 году. Чаще всего в 2025 году жители полуострова приобретали квартиры в новостройках, на этот вид кредитования пришлось 13,3 млрд рублей — 60% от общего объема выдач, — говорится в сообщении.

Порядка 6 млрд рублей (27% от общей суммы) крымчане потратили на покупку загородной недвижимости, в том числе по программам государственной поддержки (из которых 2,6 млрд было выдано на индивидуальное жилищное строительство). Еще около 1,8 млрд рублей (8% от объема ипотечных выдач) пришлось на покупку вторичной недвижимости. Крымчане также пользовались услугами банка для приобретения строящихся или готовых гаражей/машиномест и коммерческого помещения.

Управляющий отделением Сбербанка в Республике Крым и Севастополе Андрей Подсвиров отметил, что за последние годы изменилась структура предпочтений: