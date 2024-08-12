Крымчане — ветераны СВО едут на состязания защитников Отечества

В Крыму сформировали спортивную команду защитников Отечества. В нее вошли 8 ветеранов спецоперации, которые отправятся в Ставрополь для участия в межрегиональном этапе «Кубка защитников Отечества». Состязания пройдут с 15 по 18 августа между представителями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Медали разыграют в спортивных дисциплинах: волейбол, армрестлинг, настольный теннис, жим лежа и пулевая стрельба. Крымчане — ветераны СВО рассказали, что настроены только на победу.

Будем бороться до последнего, чтобы наша республика заняла первое место, – подчеркнул участник СВО Юрий.

Он также отметил важность проведения таких соревнований:

Очень приятно, что ребята, получившие ранения, не забыты, и для них устраивают такие мероприятия. Это сплачивает нас в трудные минуты.

Еще один участник крымской команды – ветеран спецоперации Максим рассказал, что спорт помогает ему поддерживать здоровый образ жизни.

Для участников СВО с ранениями спорт – лучшая реабилитация. Мне нравится настольный теннис, я занимаюсь с тренером и поэтому решил принять участие в состязаниях, – отметил Максим.

Организаторами соревнований выступает Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению Президента России Владимира Путина. Фонд уделяет большое внимание проектам, которые способствуют вовлечению ветеранов спецоперации в занятия спортом. Турнир дает возможность героям спецоперации, получившим боевые травмы, проявить себя. Таким образом реализуется главная цель организации – персональное сопровождение ветеранов СВО и помощь в их возвращении к жизни после спецоперации.

Фото крымского филиала фонда «Защитники Отечества»

Просмотры: 12