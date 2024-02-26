Крымчане возложили цветы к памятнику Вежливым людям в Симферополе

В честь Дня защитника Республики Крым и в преддверии Дня сил специальных операций прошло возложение цветов к мемориальной доске на здании Государственного Совета РК и к памятнику Вежливым людям.

Сейчас, по истечении десяти лет, мы можем в полной мере оценить значение событий, произошедших у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года. Этот день стал для нас переломным. Мы отчетливо понимали, что вместе мы боремся за наше будущее, будущее полуострова, всего крымского народа, — отметил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

В последующие дни конца февраля-начала марта 2014 года события в Республике развивались стремительно.

Мы просто не могли не оправдать доверия крымчан, — вспоминает Владимир Константинов.

По его словам, это единение республиканской власти с избирателями, нашими гражданами, сохраняется. Это самый ценный политический капитал Крыма.

Фото со страницы Вконтакте В.Константинова.