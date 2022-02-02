 Крымчане за безопасность на дорогах и за адекватные штрафы для лихачей

В Госдуме предложили снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилистов до 10 км/ч. Одни депутаты считают, что это повысит безопасность на дорогах, снизит аварийность,соответственно «зазор» до 20 км/ч слишком велик. Другие инициативу не поддержали.

Мы пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея – только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан, — заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Крымские автомобилисты и эксперты солидарны с большинством в парламенте страны и считают, что одним ограничениями ситуацию не поправить.

Андрей Козарь, член Общественного совета при Министерстве транспорта РК и Общественной палаты РК, председатель Крымского территориального профсоюза «Таксист»:

У меня более тридцати лет водительского стажа. Я много общаюсь с перевозчиками, таксистами и просто автолюбителями. Все мы против инициативы снизить нештрафуемый порог скорости для автомобилистов с 20 до 10 км/ч. Во-первых, камеры автоматической фиксации административных правонарушений работают некорректно. Следовательно, инициатива наложит финансовую нагрузку на водителей и вызовет общественный диссонанс. Во-вторых, есть знаки, которые указывают на определённый скоростной режим. И добросовестный водитель соблюдает его. Это и есть главное условие для безопасности на дорогах. А что действительно может спровоцировать аварийную ситуацию – это плохие дороги. Я очень часто наблюдаю, как водитель, пытаясь объехать яму, выезжает на полосу встречного движения, провоцируя ДТП. Поддерживаю коллег из партии «Единая Россия».

Анастасия Гридчина, заместитель председателя Общественного совета при МВД РК, член Общественной палаты Крыма:

Идея снижения нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч нецелесообразна. Этот шаг, это решение не сделает дороги безопаснее, но загонит нас в новые, дополнительные бюрократические процедуры, вызовет справедливое раздражение в обществе. Ранее эта идея уже обсуждалась, однако не снискала поддержки власти. Рада, что в этот раз голос простых автомобилистов услышан.

Виталий Викторов, член регионального штаба ОНФ в Крыму:

Мы всегда выступали за повышение безопасности на дорогах и будем продолжать добиваться принятия конкретных мер для снижения аварийности на магистралях полуострова. Это и установка новых светофоров, качественный ремонт дорог, установка необходимых знаков, своевременное обновление разметки, правильные подходы к логистике. Но, нужно не забывать, что все это мы это делаем, в первую очередь, для людей, а не для роста собираемости штрафов. А новая инициатива по снижению нештрафуемого порога скорости — направлена именно на это. Если мы снизим порог, увеличит ли это внимательность водителей на дороге? Вряд ли. Просто будет больше штрафов, а вместо концентрации на дороге, водитель будет думать о том, чтобы проскочить камеру.

Напомним, что раннее по инициативе «Единой России» был отменен обязательный техосмотр для автомобилистов. Его признали «морально устаревшим».

По материалам Центра управления регионом РК.

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