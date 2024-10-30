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Крымчане за месяц напечатали более двух тысяч деталей для сбросов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчане за месяц напечатали более двух тысяч деталей для сбросов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:00 30.10.2024

Один из колледжей Симферополя, на базе которого открыты кулибинская мастерская по изготовлению деталей для фронта, передал 358 деталей для сбросов в Народный фронт. В ближайшее время представители президентского движения отвезут в руки крымским бойцам более 2000 деталей, изготовленных всего за 1 месяц в Крыму.

Кулибинские мастерские от неравнодушных крымчан продолжают развиваться и наращивать производство деталей для фронта. Пенсионеры, многодетные семьи, студенты, целые коллективы учебных заведений на протяжении полугода печатают на 3-д принтерах хвостовики и накольники, которые Народный фронт отвозит в зону СВО бойцам.

Самое важное, что это осталось на стадии разовой акции. Все наши кулибинские точки не прекращают свою деятельность и продолжают печатать детали для бойцов. А наши бойцы с нетерпением ждут этой помощи. Детали для сбросов по-прежнему крайне востребованы и помогают в выполнении боевых задач с дронами, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую. 

В ближайших планах открытие еще несколько кулибинских точек, участники волонтерских движений которых захотели присоединиться к народному процессу печати для фронта. Кроме того, крымчане активно помогают нашим бойцам, которые сами открывают такие мастерские.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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