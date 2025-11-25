Крымчане за неделю лишились 26 млн рублей — мошенникb на эту же сумму стали богаче

фальшивые звонки/звонки в мессенджерах: преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, военкоматов, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Звонки от мошенников

Жительнице Бахчисарайского района позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником налоговой службы и сообщил о необходимости явиться в ведомство. Для подтверждения записи он попросил продиктовать код из СМС, что женщина и сделала. Спустя некоторое время с того же номера ей позвонили снова. На этот раз злоумышленники заявили, что её банковский счёт якобы используется для отмывания денег и теперь, чтобы «спасти» средства, их необходимо немедленно перевести на некий «безопасный счёт». Переживая за свои накопления, женщина последовала инструкциям лжесотрудников и перевела 1 миллион 200 тысяч рублей, часть из которых была взята ею в кредит.

В полицию Алушты обратилась пожилая женщина, ставшая жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка сообщила, что ей на мобильный телефон позвонили с незнакомого номера. Голосом её внучки просили о помощи: якобы девушка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Затем в разговор вступил «следователь». Он подтвердил серьёзность ситуации и, оказывая психологическое давление, убедил женщину немедленно передать деньги для «спасения» внучки от уголовной ответственности. Поддавшись панике и беспокойству за близкого человека, бабушка передала прибывшему курьеру 1 миллион рублей. Только спустя некоторое время пенсионерка смогла связаться с настоящей внучкой и выяснить, что никакого ДТП не было, а она сама стала жертвой обмана.

Мошенники действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры

В полицию Красногвардейского района обратился мужчина, приехавший по делам из Московской области. В Крыму он стал жертвой мошенников. Москвич рассказал, что в социальной сети получил сообщение от знакомой, которая обратилась к нему с просьбой о финансовой помощи, объясняя это своим тяжёлым материальным положением и конфликтами в семье. Ничего не заподозрив, и не связавшись лично, мужчина перевел более 73 тысяч рублей на предоставленный счет. Позже выяснилось, что страница его приятельницы была взломана, а от ее имени действовали мошенники.

В Феодосии 42-летний местный житель обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал правоохранителям, что через популярный мессенджер связался с неизвестным человеком. Злоумышленник представился продавцом фирменных электродрелей, якобы выставленных на одном из сайтов объявлений. Под предлогом предоплаты за товар мошенник убедил потерпевшего перевести денежные средства. В результате заявитель лишился 210 тысяч рублей, а обещанный товар так и не получил.

Мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки

В полицию Красногвардейского района обратилась женщина, ставшая жертвой обмана при онлайн-продаже детской коляски. Она сообщила, что с ней через мессенджер связался человек, готовый приобрести товар из ее объявления. «Покупатель» быстро согласился на все условия продавца и отправил крымчанке ссылку, якобы для перевода денежных средств. Как только женщина перешла по этой ссылке и ввела данные своей банковской карты, с её счёта были похищены около 9 тысяч рублей.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» – ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: МВД России в Крыму