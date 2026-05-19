Крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам более 13 миллионов рублей

В Крыму в период с 11 по 17 мая 2026 года 27 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 13 миллионов рублей.

Основные схемы кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе:

перевод на «безопасный счет»;

декларация денежных средств;

«Ваш родственник попал в ДТП»;

перерасчет пенсии;

дополнительный заработок на бирже;

инвестиции в криптовалюту.

Через ЗВОНКИ

После разговора с якобы сотрудниками правоохранительных органов 79-летняя жительница Симферопольского района лишилась 6,5 миллионов рублей. В апреле этого года пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и сообщили, что ее сбережения находятся под угрозой – их срочно нужно «спасать». Под предлогом сохранения денежных средств и зачисления их на «безопасный счет» пожилая женщина в течение четырех дней передавала «специальному человеку» деньги в различных суммах. А чтобы никто не заподозрил неладное, встречи с «доверенным лицом» происходили в вечернее время на пустыре. Спустя месяц потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в отдел полиции

Три пенсионерки из Евпатории, Феодосии и Раздольненского района поверили в мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП. Женщинам позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их близкие люди стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Для непривлечения последних к уголовной ответственности, злоумышленники потребовали у пожилых женщин передать пришедшему к ним «помощнику» денежные средства. Спасая родственников «из беды», женщины лишились в общей сумме около 1,5 миллиона рублей.

43-летней жительнице крымской столицы поступил звонок, «голос в трубке» представился сотрудником банка и предложил подключить дополнительную услугу для оплаты товаров за границей. Женщина согласилась и продиктовала коды из СМС по просьбе лжеработника якобы для активации программы. После этого со счета потерпевшей списалось 211 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

В полицию Ялты обратилась 73-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой интернет-мошенничества. В мессенджере ей написал неизвестный, представился сотрудником государственного учреждения и рассказал о том, что сейчас на счета граждан производятся кибератаки – сбережения под угрозой, их нужно отправить на «безопасный счет». Испугавшись потери сбережений, женщина сняла со счета денежные средства и передала их в заранее оговоренном месте якобы сотруднику организации. Таким образом, пожилая ялтинка лишилась более 1 миллиона рублей.

65-летней жительнице Сакского района на онлайн-платформе для размещения объявлений попалась публикация о продаже морских контейнеров. Связавшись с автором объявления, он пригласил заявительницу вести переписку в мессенджере. После непродолжительного общения, обговорив все условия покупки, женщина перевела на указанный счет около 200 тысяч рублей. Однако, после перевода оказалась заблокированной у «собеседника», а переписка с неизвестным удалилась.

Трое ялтинцев поверили в мошеннические схемы «дополнительный заработок / инвестиции в криптовалюту» и потеряли в общей сложности более 50 тысяч рублей. Крымчане рассказали, что в мессенджере общались с незнакомцами, которые предлагали дополнительный заработок на бирже и вложения в криптовалюту. Согласившись на предложения, жители Ялты перечислили денежные средства, но, когда подошло время забирать положенный процент, «новые знакомые» перестали выходить на связь.

Под предлогом продажи саженцев можжевельника 31-летняя жительница Симферопольского района потеряла около 10 тысяч рублей. Женщина нашла объявление в одном из мессенджеров, связалась с «продавцом» и договорилась о сделке. Отправив на предоставленные реквизиты денежные средства, «собеседник» перестал выходить на связь и удалил переписку.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

43-летняя жительница Джанкоя хотела купить в сети Интернет автоматическую коробку переключения передач для автомобиля. В браузере женщина нашла сайт, перейдя на который появилось всплывающее окно с цифровым помощником. Нажав на него, заявительницу автоматически перенаправило в мессенджер, где велась переписка. Выбрав необходимую модель АКПП, «собеседник» отправил ссылку для оплаты. Женщина перешла по предоставленной ссылке, ввела свои банковские реквизиты, оплатила и стала ждать доставку. Однако, спустя месяц, когда товар так и не пришел, потерпевшая поняла, что сайт был фишинговым и обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 46 тысяч рублей.

На фишинговый сайт также попался и 52-летний житель Джанкоя, который хотел приобрести автомобильные шины. Злоумышленники отправили мужчине QR-код, по которому он перечислил 18 тысяч рублей. Сразу после перевода, зайдя на сайт еще раз, потерпевший обнаружил, что такого сайта больше не существует.

С помощью вредоносной ссылки и сайта-двойника кибераферисты обманули 24-летнюю жительницу Ялты, которая получила письмо на электронную почту от интернет-магазина цифровой и бытовой техники. В сообщении содержалось предложение о покупке товара со скидкой в связи с днем рождения девушки и ссылка на сайт. Перейдя по ссылке, потерпевшая выбрала товар и оплатила с помощью QR-кода. Однако после этого сайт оказался больше не доступен. Девушка лишилась около 6 тысяч рублей.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым