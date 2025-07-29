Крымчане за неделю отдали мошенникам более 18 миллионов рублей

Схемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели:

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур;

– «безопасный» счет;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ

В полицию Симферопольского района обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что в мессенджере Телеграм ей поступил звонок, отобразившийся на экране как «Поликлиника». Звонивший предложил ей пройти диспансеризацию и для подтверждения записи попросил назвать код, который должен ей прийти в смс-сообщении. После того, как заявительница сообщила цифры, звонок прервался. Минут через пять снова позвонили – мужчина представился сотрудником Роскомнадзора и сообщил, что она общалась с мошенниками и теперь ее сбережениям грозит опасность. Однако деньги можно спасти переведя их на «безопасный счет». Последовав совету, женщина перевела 65 тысяч рублей по номеру телефона, который ей продиктовал лжесотрудник.

Жительнице Черноморского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом декларирования денежных средств звонивший потребовал передать деньги доверенному лицу. Пенсионерка поддавшись панике отдала около 2 миллионов рублей человеку, который ждал ее в назначенное время возле магазина.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

За прошедшую неделю четверо жителей полуострова получили сообщения от знакомых с просьбой занять денег. Доверчивые граждане, не перезвонив своим «нуждающимся» приятелям, перевели в общей сложности более 50 тысяч рублей на указанные счета, прежде чем осознали, что стали жертвами мошенников.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Житель Кировского района выставил на продажу автосканер на сайте бесплатных объявлений. Вскоре с ним связался неизвестный, выразивший заинтересованность в покупке. «Покупатель» прислал ссылку якобы для оформления сделки и получения оплаты. Доверчивый продавец перешел по ссылке и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего получил уведомление о списании более 37 тысяч рублей.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым