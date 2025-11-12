Крымчане за неделю отдали мошенникам более 7,5 миллионов рублей

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

• фальшивые звонки/звонки в мессенджерах: преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, военкоматов, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

В Евпатории 47-летняя местная жительница обратилась за помощью в полицию после того, как ее семья стала жертвой телефонных мошенников. Она рассказала, что на мобильный телефон несовершеннолетней дочери поступил звонок от неизвестного. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о якобы подозрительных финансовых операциях. Под предлогом защиты денежных средств он убедил подростка перевести деньги на «безопасные счета». В результате на счет мошенника перечислена сумма — более 190 тысяч рублей из семейного бюджета. Женщина, узнав от дочери о случившемся, сразу же обратилась в полицию.

67-летняя ялтинка стала жертвой мошенников. В полиции она рассказала, что в одном из популярных мессенджеров ей поступил звонок от неизвестного мужчины. Представившись консультантом по инвестициям, злоумышленник убедил пенсионерку вложить свои средства в «выгодный проект». Мошенник действовал уверенно и настойчиво, обещая женщине быстрый доход. В результате потерпевшая перевела злоумышленнику более 690 тысяч рублей. Позже женщина осознала, что ее обманули.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

22-летний житель города Симферополя, просматривая сайт бесплатных объявлений, наткнулся на предложение о продаже видеокамеры. Цена и описание товара показались ему привлекательными, и мужчина решил совершить покупку. Получив от продавца реквизиты для оплаты, он перевёл 104 тысячи рублей. Однако после перевода денег ситуация резко изменилась: обещанный товар так и не был доставлен, а продавец перестал выходить на связь. Попытки связаться с ним оказались безуспешными.

Житель Симферопольского района стал жертвой обмана, когда неизвестный написал ему в мессенджере с аккаунта, внешне схожего с профилем его знакомого, который попросил занять деньги. Для перевода средств ему была отправлена банковская карта. Мужчина, не подозревая подвоха, через личный кабинет своего банка перевёл более 13 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аккаунт был создан мошенниками, а деньги ушли на счёт злоумышленников.

В полицию г. Саки поступило заявление от 43-летней жительницы с. Журавки. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников, действовавших через популярный мессенджер. По словам заявительницы, неизвестный связался с ней под предлогом дополнительного заработка на онлайн-бирже. Злоумышленник убедил женщину перевести денежные средства на якобы инвестиционный профиль. В результате она перечислила со своей банковской карты более 310 тысяч рублей. После перевода средств вернуть деньги обратно оказалось невозможным — доступ к профилю был заблокирован, а контакт с «куратором» прерван.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

В Евпатории произошёл случай интернет-мошенничества, связанный с покупкой товаров через сайты бесплатных объявлений, в результате которого 38-летний мужчина лишился 45 тысяч рублей. Житель города нашёл на популярном сервисе объявлений предложение о продаже фотоаппарата. Откликнувшись на объявление, продавец предложил ему продолжить общение в мессенджере. Там злоумышленник направил ссылку, внешне похожую на официальный сервис доставки товаров. Евпаториец, доверившись, перешёл по ссылке и перевёл деньги. Спустя короткое время мужчина понял, что ресурс был поддельным, а деньги ушли мошенникам.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым