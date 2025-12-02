Крымчане за неделю потеряли более 14,5 млн рублей. Точнее — отдали мошенникам

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

• фальшивые звонки/звонки в мессенджерах: преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Звонки от мошенников

Пожилой жительнице Красногвардейского района поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов с сообщением о том, что её дочь является виновницей дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим. Чтобы не доводить дело до суда и избежать уголовной ответственности, пенсионерке предложили заплатить деньги. Бабушка передала 1 миллион рублей приехавшему к ней курьеру.

В Красноперекопске местная жительница стала жертвой мошенников. Ей в мессенджере поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший, выдавая себя за сотрудника Центрального банка, сообщил о якобы зафиксированной подозрительной активности в её аккаунте на портале Госуслуг. Далее он убедил женщину, что мошенники могут завладеть её сбережениями, и предложил «единственный выход» из ситуации – немедленно перевести все деньги на «безопасный» счет. Прислушавшись к «совету» афериста, потерпевшая перевела около 334 тысяч рублей двумя переводами на предоставленные им номера банковских карт.

Мошенники действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры

Жительница Белогорского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от подруги с просьбой срочно одолжить 22 тысячи рублей. Ничего не заподозрив, заявительница перевела деньги на указанный в сообщении счёт. Спустя некоторое время ей позвонила та самая подруга, и сообщила, что её аккаунт в мессенджере был взломан и все сообщения с просьбами о деньгах отправлялись не от её имени. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Аналогичный случай произошел с жительницей города-курорта Ялты. В мессенджере ей пришло сообщение с аккаунта племянницы с просьбой одолжить 10 тысяч рублей на оплату услуг репетитора по английскому языку. Не подозревая обмана, женщина перевела указанную сумму кибермошенникам.

Мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки

В Керчи местный житель познакомился в социальной сети с девушкой по имени Карина. Через некоторое время Карина сама предложила встретиться, пригласив его в кино. При этом она тут же отправила ему ссылку на сайт для бронирования билетов. Молодой человек, не раздумывая, перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты. Практически сразу он получил уведомление о списании 7 тысяч рублей со своего счета, но информации о купленных билетах так и не поступило. Парень попытался связаться с девушкой, но ее страница в соцсети оказалась удалена.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» – ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым