Крымчане за неделю потеряли более 20 млн рублей — отдали мошенникам

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

• фальшивые звонки/звонки в мессенджерах преступники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Звонки от мошенников

В полицию Симферополя поступило сообщение от 18-летнего местного жителя, ставшего жертвой дистанционного мошенничества. Молодой человек пояснил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что заявитель якобы подозревается в финансировании запрещённой в Российской Федерации организации и ему грозит уголовная ответственность. Испугавшись, потерпевший снял со счетов родителей денежные средства в размере 990 тысяч рублей и перечислил их на реквизиты, продиктованные злоумышленником. Лишь спустя некоторое время молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В полицию Ялты с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера и представились менеджером по заказам по имени Ксения Сергеевна. Под предлогом получения посылки ко дню рождения заявительницы злоумышленница попросила назвать код из СМС для подтверждения. Женщина, не подозревая обмана, сообщила комбинацию цифр, после чего с её банковского счёта были списаны 180 тысяч рублей.

Мошенники действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры

Жительница Симферополя лишилась более 1 миллиона рублей, став жертвой мошенника, связавшегося с ней через один из популярных мессенджеров. Аферист представился работником Центрального банка и проинформировал женщину о якобы зафиксированной подозрительной активности на её банковском счёте, утверждая, что её накопления находятся под угрозой. Руководствуясь рекомендациями лжеспециалиста, потерпевшая перевела средства на указанный преступником «безопасный счёт».

Аналогичный случай произошёл с жителем Керчи. В этом случае мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Опасаясь потерять деньги, мужчина выполнил указания злоумышленника и перечислил на так называемый «безопасный счет» более 3,6 миллионов рублей.

Мошенники вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки

В одной из социальных сетей житель Симферополя познакомился с девушкой по имени Алёна, которая на первое свидание предложила сходить в театр. Для покупки билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Ничего не подозревая, молодой человек перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты – со счета кавалера списалось около 6 тысяч рублей. Позже выяснилось, что ссылка вела на фишинговый сайт, а девушка оказалась мошенником.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» – ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму