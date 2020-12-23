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Крымчане заняли три призовых места на Кубке России по чир спорту
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Крымчане заняли три призовых места на Кубке России по чир спорту

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:21 23.12.2020

Сборная команды Крыма по чир спорту «Storms» завоевала три призовых места на Кубке России по чир спорту. Соревнования прошли в Москве во дворце спорта «Динамо».

Крымские спортсмены представили полуостров, соревнуясь в 4 из 11 дисциплин. В итоге, команде удалось завоевать 3 Кубка в категориях: чирлидинг-стант-партнёрский (бронза),  чирлидинг-группа-смешанная (серебро) и чирлидинг-стант-смешанный (золото). Тренера команд: Назаренко Инна, Мизина Оксана и Сафронова Екатерина. Четвертая категория, в которой соревновались спортсмены:  чир-джаз-двойка. В условиях жёсткой конкуренции, крымчанам удалось занять 16-е место, и тем самым попасть в 20-ку Кубка России, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

 

Крымчане заняли три призовых места на Кубке России по чир спорту

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