Крымчане заплатили свыше 3 миллиардов рублей имущественных налогов в 2025 году

По итогам 2025 года у нас в целом по имущественным налогам собрано порядка 3 миллиардов рублей: 1,2 миллиарда – по транспортному налогу, 1,3 миллиарда – по налогу на имущество физических лиц, остальное – по земельному налогу, – сказал представитель ведомства.

По словам Грудницкого, собираемость имущественных налогов в Крыму очень высокая приближается к ста процентам, поэтому все исчисленные суммы собираются своевременно.

Начальник отдела УФНС уточнил, что рост поступлений по данным налогам составил порядка 25%. Он пояснил, что такая динамика обусловлена в основном ростом количества объектов недвижимости в Крыму, облагаемых налогом.

Ранее начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по РК Александр Королев сообщил, что крымчане подали 35 тысяч деклараций в налоговую службу за первый квартал 2026 года. Динамика роста полученных документов к прошлому году составил 104%, что говорит о сознательности граждан, добавил он.

