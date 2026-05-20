Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане заплатили свыше 3 миллиардов рублей имущественных налогов в 2025 году
Новости Республики
Крымчане заплатили свыше 3 миллиардов рублей имущественных налогов в 2025 году
фото: © РИА Новости . Илья Питалев

Крымчане заплатили свыше 3 миллиардов рублей имущественных налогов в 2025 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:04 20.05.2026

Жителям Крыма заплатили более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2025 год, рост поступлений составил порядка 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по республике Артем Грудницкий.

По итогам 2025 года у нас в целом по имущественным налогам собрано порядка 3 миллиардов рублей: 1,2 миллиарда – по транспортному налогу, 1,3 миллиарда – по налогу на имущество физических лиц, остальное – по земельному налогу, – сказал представитель ведомства.

По словам Грудницкого, собираемость имущественных налогов в Крыму очень высокая приближается к ста процентам, поэтому все исчисленные суммы собираются своевременно.

Узнайте больше:  Крым - в лидерах по росту числа бронирований загородных домов с бассейнами

Начальник отдела УФНС уточнил, что рост поступлений по данным налогам составил порядка 25%. Он пояснил, что такая динамика обусловлена в основном ростом количества объектов недвижимости в Крыму, облагаемых налогом.

Ранее начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по РК Александр Королев сообщил, что крымчане подали 35 тысяч деклараций в налоговую службу за первый квартал 2026 года. Динамика роста полученных документов к прошлому году составил 104%, что говорит о сознательности граждан, добавил он.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.